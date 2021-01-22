Губернатор окончательно лишился своего зама Юрия Мокренко

Указ об увольнении Юрия Мокренко, который занимал должность заместителя губернатора Брянской области, подписал Александр Богомаз. Документ опубликовали на сайте заксобрания региона 21 января.

Об увольнении Юрия Мокренко стало известно еще 12 января. Его фамилия пропала из списка заместителей губернатора на официальном сайте правительство Брянской области.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» в Брянске», глава региона не внес кандидатуру Юрия Васильевича на утверждение в Брянскую областную Думу.

Предположительно, отставка связана со скандалом в футбольном клубе «Динамо-Брянск». Руководство ФК утаило наличие «Ковид-19» у трех игроков и выпустило их на поле 30 августа прошлого года. Это был матч турнира ФНЛ. Играли тогда с омским «Иртышом». Впоследствии правда всплыла. И клуб оштрафовали на 1,6 миллиона рублей. А курировал спортивную отрасль в регионе именно Юрий Мокренко.

Обязанности уволенного зама будут временно исполнять Николай Лучкин и Юрий Филипенко.

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