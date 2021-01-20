В Брянской области в 2020 году переместили около 10 тысяч заключенных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Сотрудники брянского отдела по конвоированию уголовно-исполнительной системы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. 20 января считается Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

В Брянской области в 2020 году более 600 караулов переместили около 10 тысяч осужденных и заключенных под стражу. В отделе по конвоированию УФСИН России по Брянской области несут службу 115 сотрудников. За все время существования отдела из-под стражи не сбежал ни один осужденный.

Подразделение полностью обеспечено транспортом, экипировкой и вооружением. Автомобили отряда оборудованы системами видеонаблюдения и навигации, кондиционерами и отоплением. В отряде есть собственная учебно-материальная база для подготовки сотрудников.

В праздничный день лучших сотрудников и ветеранов поощрили ведомственными наградами, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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