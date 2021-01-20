Брянцев предупредили о возможных задержках авиарейсов 21 января

vk.com, сообщество «Международный аэропорт "Брянск"». Автор: Левка Матвеев.

Из-за резкого изменения погодных условий, которое прогнозируют в Брянской области 21 января, возможны задержки и отмены авиарейсов. Такая информация появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск».

После сильных холодов, которые наблюдают в Брянской области последние дни, синоптики ожидают теплую погоду. Если в среду, 20-го, в Брянске столбик термометра показывал 26 градусов ниже нуля (а местами по области и все 30!), то к утру 21 января будет всего минус 17. А к вечеру этого же дня, по прогнозу, температура воздуха составит около нуля.

Резкое изменение погодных условий может отразиться на работе транспорта, в том числе авиа-. Ведь в регионе могут наблюдать порывы ветра до 15 метров в секунду, сильный снег, дождь, ледяной дождь, туман и гололедицу.

Уточнять статус рейсов следует на сайте выбранной авиакомпании или же по телефону: 64-44-20.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».