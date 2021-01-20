Напавшему в Брянске на продавца с ножом грозит до 10 лет

До десяти лет колонии грозит 34-летнему жителю Брянска, который совершил разбой в Володарском районе. Он ворвался в магазин и угрожал ножом продавцу.

Инцидент произошел 3 ноября прошлого года. Мужчина в маске потребовал от сотрудницы торговой точки всю наличность. Однако женщина оказалась не из робких. Она смогла дать отпор неизвестному. В итоге налетчик скрылся. Позже его удалось задержать.

- Брянца обвиняют по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия», - говорят в пресс-службе облпрокуратуры. - Ее максимальная санкция составляет десять лет колонии.

По существу уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд.

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