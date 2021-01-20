В Суражском районе автомобилистка за рулем "Лады" съехала в кювет и врезалась в дерево

В Суражском районе 28-летняя автомобилистка за рулем "Лады Гранта" съехала с дороги и врезалась в дерево. ДТП случилось около семи часов вечера во вторник, 19 января, на 2-м километре дороги Старая Кисловка-Новая Кисловка.

Женщина ехала со стороны деревни Старая Кисловка в сторону Ново Кисловки. И не справилась с управлением. В ДТП травмы получила 49-летняя пассажирка "Лады". У женщины диагностировали травму головы, перелом позвоночника и ушиб таза. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщают в УГИДД по Брянской области.

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