В минувшие выходные фотографы из Брянска посетили заповедник «Брянский лес». На экскурсию приехали Валентина Белоножко, Сергей Сапунов, Надежда Сапунова, Марина Белкина, Сергей Толстой, Дмитрий Радченко. Инициатором и организатором поездки стал известный брянский фотограф Роман Формин.Фотографы прошли по экологическим тропам, посмотрели на экспозицию музея наличников, побывали в заповедной деревне Чухраи и на кордоне Пролетарском, где покормили зубров.Фотохудожники сделали много снимков заповедного зимнего леса, которые впоследствии станут основой новой выставки, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».