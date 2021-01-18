Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев сдал плазму крови с антителами от COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. Напомним, до этого народный избранник уже переболел коронавирусом.– По показаниям пока прививку сделать не могу, но зато в очередной раз в Брянске стал донором плазмы крови, – рассказал Николай Валуев. – Процедура переливания позволяет помочь тем, кто переносит COVID-19 особенно тяжело. Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции – потенциально эффективный метод лечения заболевания.Депутат напомнил, что в Брянской области началась массовая вакцинация от ковида и что прививка исключает тяжелую форму течения заболевания. Также Николай Валуев пожелал всем серьезно относиться к своему здоровью и не болеть.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».