В Брянской области в дорожно-транспортном происшествии погибла 27-летняя женщина-водитель. Авария произошла около шести часов вечера 15 января на седьмом километре дороги М-3 Украина – Суземка в Севском районе.Автомобиль «Лада Калина» под управлением 27-летней женщины выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Ларгус», за рулем которой был 31-летний водитель.В результате столкновения молодая женщина-водитель скончалась. Три пассажира «Лады Ларгус» получили серьезные травмы. У 54-летнего мужчины диагностировали сотрясения головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и порезы.У 38-летнего пассажира также обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме этого, у мужчины оказалось сломано ребро, и случился травматический шок первой степени.Двух пострадавших доставили в больницу. 32-летний пассажир «Лады Ларгус» с закрытой черепно-мозговой травмой отпущен на домашнее лечение, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».