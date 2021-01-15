Наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей назначил суд охраннику из Брянска, который стал участником коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 15 января.Уголовное дело рассмотрели в мировом суде Бежицкого района. На скамье подсудимых был охранник-водитель ЧОПа.Доказали, что в июне прошлого года мужчина стал участником преступной сделки. По указанию шефа тот встретился на одной из парковок города с руководителем другой охранной компании. И потребовал от того 30 тысяч рублей. Взамен фирма, в которой работал фигурант, прекращала участие в торгах. Позже полученные деньги охранник передал своему руководителю, а тот, в свою очередь, не предоставил ценовое предложение на электронный аукцион.- Суд признал 44-летнего брянца виновным по статье «Посредничество в коммерческом подкупе», - говорят в надзорном ведомстве. - Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».