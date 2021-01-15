В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 46-летнюю Татьяну Шантурову. Она пропала 14 января в Бежицком районе. Женщина нуждается в медицинской помощи, пишут в группе поискового отряда \\"Лиза Алерт Брянск\\" в соцсетях.Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, серые глаза. Татьяна была одета в светло-розовую куртку, черные штаны, розовую шапку, обута - в черные ботинки.Если вы видели женщину или знаете, где она находится, сообщите добровольцам или в полицию.Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».