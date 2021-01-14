В Брянске разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники из проволоки. Изобретение принадлежит ученым Брянского государственного технического университета. Об этом сообщают в Фонде перспективных исследований (ФПИ).Проект БГТУ подразумевает послойное наращивание и синтез брони. Для этого сплавливают проволоку, а затем упрочняют при помощи волнового деформационного воздействия.Наработки брянских специалистов передали российским предприятиям, которые занимаются выпуском бронетехники. И некоторые из них проявили интерес к новой технологии. Во-первых, при таком подходе снижаются затраты металла при производстве бронелистов. Во-вторых, сами бронелисты получаются более прочными в сравнении с обычной сталью. В-третьих, броня получается на 15-30 процентов легче.- Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение, в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения, - добавляют в ФПИ.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».