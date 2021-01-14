В Брянск из Новозыбкова 12 января на вертолете доставили пациента стоматологической поликлиники. 61-летний мужчина пришел на прием. Но ему понадобилась срочная операция, которую могли провести только в Брянске. У пациента начался прогрессирующий воспалительный процесс.Руководство стоматологической поликлиники связалось с главврачом Новозыбковской ЦРБ Сергеем Бурым, сообщает районная газета \\"Маяк\\". Они просили об эвакуации на борту санавиации.Транспортировку организовали быстро. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №1 в Бежице. Сейчас там находятся койки отделения челюстно-лицевой хирургии, так как четвертая больница принимает больных коронавирусом.Всего из Новозыбкова в Брянск на вертолете переправили пять пациентов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».