В брянской Унече бывшего студента осудили за взятку директору казачьего университета. Виновного приговорили к штрафу 90 тысяч рублей.В суде установили, что с марта по июль 2017 года студент через посредника передал директору учебного заведения взятку 28 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он мог не проходить преддипломную практику, успешно пройти итоговую аттестацию. И в итоге получить диплом о высшем образовании без фактических знаний.Приговор бывшему студенту пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».