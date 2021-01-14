В ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Выгоничском районе пострадали два водителя. Одного из них, который был за рулем КамАЗа, госпитализировали. Водителя МАЗа отпустили домой, назначив лечение.Автоавария случилась около семи часов утра в четверг, 14 января, на 30-м километре трассы Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 52-летний водитель \\"Лады Калина\\" ехал в сторону Почепа. Он не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с МАЗом, за рулем которого был 42-летний мужчина. После столкновения грузовик выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, которым управлял 44-летний автомобилист.Полицейские проводят проверку по факту аварии.Напомним, из-за ДТП образовался затор. Водителям приходилось искать пути объезда.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».