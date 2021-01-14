В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 14 января. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 220.За сутки 203 пациента выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 23463.По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 25878 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 194 (или немного больше 0,7 процентов). Сейчас наш регион занимает 41 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».