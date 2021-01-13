Траншея, которую вырыли коммунальщики в частном секторе Бежицкого района Брянска, не представляет угрозы для близлежащих домов. Опасения местного населения развеяли в городском водоканале. Официальный комментарий учреждения опубликовала мэрия в своей сетевой группе в среду, 13 января.Появлению рва глубиной три метра по улице Карла Либкнехта предшествовала протечка холодной водопроводной воды. А ее, в свою очередь, спровоцировало повреждение чугунной трубы у дома №60.- Специалисты горводоканала, раскопав трубу, выполнили ее ремонт, после чего подали воду в дома, но труба дала течь в другом месте, - поясняют в пресс-службе. - Потому бригада МУПа ведет замену старой чугунной трубы на новую полиэтиленовую, которая обеспечит надежное водоснабжение. Угрозы домам нет. Ситуацию контролирует руководство предприятия.Необходимые восстановительные работы пообещали завершить до конца дня. А благоустроить территорию – в пятницу, 15 января.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».