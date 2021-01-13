В Брянске задержали 30-летненго мужчину по подозрению в убийстве местного жителя. Тело обнаружили 29 декабря 2020 года на проезжей части около дома № 21 в 4-м Строительном проезде в Бежицком районе. Руки и ноги трупа были в колото-режущих ножевых ранах.Раскрытием убийства занимается следственно-оперативная группа, в которой работают опытные следователи, следователи-криминалисты и оперативные сотрудники уголовного розыска полиции.- Причастность задержанного к преступлению установили, -- сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Решением суда он заключен под стражу. Сейчас проводят комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».