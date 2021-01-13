В дорожно-транспортном происшествии на улице Бурова в Бежицком районе Брянска пострадали два человека. Автобус МАЗ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-21053. Травмы получили водитель и пассажир в машине.Авария случилась около семи часов вечера во вторник, 12 января. 43-летний водитель автобуса, ехавший со стороны улицы Ульянова в сторону Речной, стал разворачиваться. Но не уступил дорогу автомобиля, который двигался попутно.У 19-летнего водителя ВАЗа диагностировали перелом ребер и ушиб легкого. Молодого человека госпитализировали. 22-летний пассажир сломал позвонок. Его отпустили домой с назначением лечения.Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».