В селе Могилевцы в Климовском районе отремонтировали школьные туалеты, которые не работали несколько лет. Их нельзя было использовать из-за неисправной канализации.Два года назад вместо ремонта в школе установили биотуалеты. В них ученикам разрешали справлять только малую нужду. В других случаях школьники пользовались уличным туалетом.В Могилевцах живет около 400 человек.В школу ходят 26 ребят. Здание школы - двухэтажное. В этом году отремонтировали туалеты на первом этаже.- Для того числа детей, что учатся в школе, нового санузла хватит, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Главное, никому из ребят теперь нет необходимости бегать в уличный туалет, где нет ни удобств, ни условий для соблюдения гигиены. К тому жена дворе – зима, и такие уборные – угроза здоровью детей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».