В Брянске в понедельник, 11 января, умерла заведующая отделом Брянской областной детской библиотеки Татьяна Денисова. Ей было 56 лет. Печальная новость появилась на сайте регионального департамента культуры.Больше 35 лет Татьяна Сергеевна посвятила работе в библиотеке. Сотрудники ценили ее за высокий профессионализм, отзывчивость, готовность прийти на помощь. Об уходе из жизни Татьяны Денисовой глубоко скорбят работники культуры и госучреждений.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».