В Брянске глава управления ветеринарии Галина Бузаева ответит перед судом за попытку дать взятку.- Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в прокуратуру для его утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Брянской области.Напомним, днем 30 октября прошлого года обвиняемая находилась в поселке Путевка Брянского района. После прокурорской антикоррупционной проверки ее уличили в растрате бюджетных денег. Она испугалась увольнения и уголовной ответственности. И для пересмотра результатов проверки через свою знакомую передала 100 тысяч рублей в качестве взятки правоохранителям.Но посредница сообщила о замысле чиновницы в полицию. Бузаеву задержали. Разоблачили ее сотрудники УФСБ.Пока шло следствие, женщина находилась под подпиской о невыезде. В ближайшее время ее ждет скамья подсудимых.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».