Три профилактических рейда провели на водоемах Брянска в длинные январские выходные. Их организовали 5, 7 и 9 числа. Административные протоколы составили на десятерых рыбаков, у которых не боказалось спасательных жилетов, сообщает пресс-служба мэрии.В проверках участвовали сотрудники городского управления по делам ГОЗНТЧС, райадминистраций, полицейские и следователи. В основном их проводили в местах, которые пользуются особой популярностью среди рыбаков. Это река Десна, озера Мутное, ДСК, у завода «Брянский Арсенал», Баллон, Орлики 1-5, ГРЭС в поселке Белые Берега, Радицкое и карьер бывшего завода керамзитогравия.- Зимняя рыбалка все больше набирает популярность у населения, - констатируют в городском управлении по делам ГОЗНТЧС. - Так, только на Орликах в Бежицком районе в день могут собираться около 100 рыбаков. При этом рыбная ловля в зимнее время допускается только при образовании безопасной толщины льда, а это не менее 7-8 сантиметров.С недавних пор рыбаков обязали использовать спасательные жилеты. Этого требуют изменения, которые внесли в постановление администрации Брянской области от 15 февраля 2006 года. Нарушителей привлекают к ответственности в соответствии с 21-й статьей закона Брянской области об административных правонарушениях. Наказание для граждан составляет до 1000 рублей штрафа. Для должностных лиц - до 3000 рублей, а юридических - до 10000 рублей.- Предпринимаемые меры дают результат, - отмечают спасатели. - Если в декабре средства спасения были в наличии лишь у половины рыбаков, то в январе их использовали уже более 90 процентов любителей зимней ловли.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».