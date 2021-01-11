В Брянске скончалась судья Фокинского районного суда Татьяна Подгало. Ее не стало 3 января.Сообщение о кончине разместили на официальном сайте ведомства в понедельник, 11 января.Татьяна Афанасьевна окончила юридический факультет Омского государственного университета, уточняют коллеги. С апреля 2000-го работала мировым судьей судебного участка Фокинского района. А судьей Фокинского районного суда Татьяну Подгало назначили Указом президента от 15 июля 2005 года.Причину смерти и возраст судьи в ведомстве не назвали.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».