В Брянске на новогодних каникулах поймали 16 \\"бесмасочников\\". Рейды продолжались все праздничные дни с 31 по 10 января, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.За 11 дней проверяющие обошли 222 магазина, кафе, салона красоты и торговых центра.За нарушение масочного режима наказывали продавцов и покупателей. Пять протоколов составили в Бежицком районе, пять - в Володарском, четыре - в Фокинском и два - в Советском.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».