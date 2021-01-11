В Бежицком районе Брянска на улице 3-го Интернационала установили новый светофор. Он появился на перекрестке с улицей Комсомольской. До этого в этом месте был нерегулируемый пешеходный переход.Улицу 3-го Интернационала в этом году капитально ремонтируют. Но работы затянулись и даже перешли на следующий год. Недавно на перекрестках установили пешеходные ограждения, которые мешают переходить дорогу по диагонали. Остановку \\"Бежицкий универмаг\\" перенесли, павильоны обшили некрашеным профлистом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».