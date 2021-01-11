В горящем доме в переулке 4-ом Карачижском в Советском районе Брянска погиб 66-летний мужчина. Частный дом загорелся ночью в понедельник, 11 января. На место выехали четыре пожарные машины.Здание размером 12 на 10 метров к тому времени, как приехали пожарные, горело по всей площади. Огонь тушили чуть больше получаса. В 1.13 с пламенем справились. К сожалению, мужчину спасти не удалось.Эксперты выяснят, почему случился пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».