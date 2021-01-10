В Брянске начали готовить каток на площади Партизан. Ограждение заметили горожане в последний день новогодних каникул. Лед еще не был готов. Об этом написали в социальных сетях 10 января.На площади Партизан до этого установили деревянную горку для катания на ватрушках и ледянках. Все подобные развлечения в центре города платные. Судя по всему, на катке будет работать прокат коньков.Продолжают заливать катки и во дворах. Из-за теплой погоды некоторые корты до сих пор не залиты.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».