После ДТП в Жуковском районе пострадавших пришлось вырезать из искореженных машин. Сообщение об аварии на трассе Р-120 поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.33 в субботу, 9 января.На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.- В результате ДТП есть пострадавшие, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пожарно-спасательным подразделением проводились работы по деблокированию пострадавшего.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».