В Брянске после снегопада коммунальщики не почистили подземный переход на Полтиннике. Фотографии заснеженных ступенек опубликовали пользователи в социальных сетях 9 января.Горожане написали, что переход превратился почти в непреодолимое препятствие. В комментариях автору советовали воспользоваться санками или ледянкой.\\"Или пусть чистят или рядом травмпункт ставят\\", - жалуются жители города, которые оказались в субботу в переходе.Брянцы отметили, что и в другую погоду пешеходный переход не намного безопасней.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».