В брянском городе Клинцы нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Это случилось на стройплощдаке на улице Ворошилова на окраине города. Сообщение о находке поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в субботу, 9 января.Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра выехали на место. Оказалось, что во время строительных работ нашли 82-миллиметровую минометную мину. Боеприпас изъяли и обезвредили на специальном полигоне, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».