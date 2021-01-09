Жители Брянска пожаловались на новую детскую площадку в Фокинском районе. Горку и качели установили во дворе домов №13, №15, №17 и №17а на улице Новозыбковской.По словам жильцов, качели установлены криво. Горка заканчивается в 40 сантиметрах от земли. Ребенок может получить травму. К тому же, жители хотят, чтобы площадка была освещена и огорожена.С этим вопросом они собираются обратиться сразу в администрацию президента, сообщает \\"Городской\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».