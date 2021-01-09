В Фокинском районе Брянска столкнулись \\"Фольксваген Пассат\\" и \\"Рено Сценик\\". ДТП случилось около половины четвертого вечера в пятницу, 8 января, на проспекте Московском.31-летний водитель \\"Фольксвагена\\" ехал от улицы Калинина в сторону улицы Чкалова. Он не соблюдал дистанцию и врезался в \\"Рено\\", который поворачивал направо. \\"Рено\\" выбросило с дороги. Иномарка снесла дорожный знак, врезалась в светофор и рекламный щит.В аварии пострадал 31-летний пассажир \\"Фольксвагена\\", сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он поранил кисть. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».