В Брянске предупредили о травле собак в Советском районе. Отраву раскидали в районе школы №60 и переулка Пилотов. Это заметили владельцы домашних животных и предупредили других в социальных сетях.\\"Моего щенка рвало после прогулки, - пишет горожанка. - У соседки тоже. Собак спасли, живы. Предупредили всех хозяев собак, кто живет поблизости\\".В районе школы бегает стая бездомных собак, на которую жалуются местные жители и родители учеников. Неподалеку находятся стройки, где они временно обитают. Судя по всему, псов решили отравить, так как других способов избавиться от стаи не нашлось.Кстати, суд над председателем комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорем Гинькиным начнется 12 января. Следователи считают, что по его вине погибли три женщины, на которых напали бродячие собаки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».