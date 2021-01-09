39-летнего жителя Гордиевского района обвиняют в убийстве знакомого. По признакам преступления завели уголовное дело, подозреваемого арестовали.По версии следствия, вечером 4 января брянец выпивал спиртное в доме своего деда на улице Центральной в селе Творишино. Он ударил приятеля два раза ножом в грудь и живот. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».