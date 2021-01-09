Уголовное дело на главу администрации Советского района Брянска Алексея Колесникова рассмотрят 11 января. Заседание назначено на десять часов утра, сообщается на сайте Советского районного суда.Уголовное дело по статье \\"Злоупотребление должностными полномочиями\\" поступило в суд в октябре прошлого года. С тех пор было назначено 13 судебных заседаний, но ни одно из них не состоялось.По версии следствия, глава райадминистрации незаконно выдал индивидуальным предпринимателям несколько пропусков во время режима самоизоляции в апреле прошлого года. А также подписал пропуск на свободное перемещение по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».