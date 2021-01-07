В брянском Климово подросток на мотоцикле врезался в иномарку. ДТП произошло 6 января около 13.45 на улице Калинина. По предварительной информации, 15-летний парень ехал на спортивном пит-байке со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Коммунистической.Мотоциклист не учел дистанцию и врезался в автомобиль «Опель Вектра», за рулем которого был 29-летний водитель. Машина в тот момент разворачивалась.- В результате столкновения подросток получил перелом бедра со смещением, - сообщают в УГИБДД по Брянской области. – Его госпитализировали.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».