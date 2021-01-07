В Брянской области за сутки коронавирус выявил в 10 муниципалитетах, сообщили в оперативном штабе 7 января.Наибольшее число заболевших в Брянске – 96 человек. В Стародубском районе – 34 новых случая ковида, в Брянском районе – 32.Замыкают ТОП-6 Погарский, Навлинский и Брасовский районы. Там за сутки выявили 11, 7 и 6 ковид-пациентов.За сутки в области опасную инфекцию выявили у 198 челоек. Смертельных случаев не зарегистрировали. Побороли коронавирус 140 пациентов.За сутки медработники провели 2080 исследований на ковид.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24539 человек.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».