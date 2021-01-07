В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 198 человек, сообщают в оперативном штабе 7 января. Справились с опасной инфекций 140 человек, смертельных случаев не зарегистрировали. Медики провели 2080 исследований на ковид.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 24539 человек. Среди них 51 иногородний. 218 человек скончались от болезни. В медицинских лабораториях выполнили 377282 теста на COVID-19.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».