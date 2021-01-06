ДТП с участием двух автомобилей, в том числе такси, произошло у торгового центра «Куб» в Брянске в среду, 6 января. Оба получили серьезные механические повреждения, сообщают очевидцы в соцсетях.Автоаварию заметили на улице Авиационной в Советском районе в вечернее время. Тематический пост в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» разместили около 20.00. Информацию автор проиллюстрировал фотографиями. Видно, что у одной из машин сильно повреждена передняя часть.В комментариях пользователи уточнили, что столкнулись «Мазда» и легковое такси.Пострадал ли кто-то в этом ДТП – неизвестно. Официальная информация о происшествии от Госавтоинспекции пока не поступала. Не отчитались о выезде к месту аварии и сотрудники регионального МЧС.Кстати, днем ранее на брянских дорогах произошло три ДТП, в которых есть пострадавшие. Различные травмы получили четыре человека.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».