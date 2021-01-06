Уроженка Брянска возглавила роддом при Московской городской клинической больнице №29 имени Николая Баумана. В этом медучреждении Лариса Есипова трудится уже восьмой год. Ее историю рассказал официальный сайт мэра Москвы в среду, 5 января.Лариса Николаевна выросла в Брянске. В школе училась на «отлично». Была председателем совета дружины, секретарем комсомольской организации. В один момент решила уйти: ей не досталось путевки в Артек.- Хотела учиться в московском техникуме, но без прописки меня не взяли, - вспоминает наша землячка. - Тогда я поехала в Новозыбков и поступила там в медучилище. В детстве мне нравилось ухаживать за дедушкой, и я подумала, почему бы и нет.Впоследствии девушка продолжила образование в Москве – в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Николая Пирогова. Все годы обучения работала медсестрой.Лариса Есипова – кандидат медицинских наук и врач высшей категории.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».