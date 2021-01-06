Брянцы смогут наблюдать за Рождественским богослужением в ночь с 6 на 7 января онлайн. Прямую трансляцию из Кафедрального собора во Имя Святой Троицы организует региональный телеканал. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.Божественную литургию совершит митрополит Брянский и Севский Александр. Транслировать ее будет «Брянская Губерния». Начало – в 23.00.Из-за пандемии коронавирусной инфекции брянцам рекомендовали провести праздник дома. И наблюдать за действом в рождественскую ночь исключительно по телевидению. С таким призывом к населению обратились представители регионального оперштаба.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».