Женщина на автомобиле марки «ВАЗ» вылетела в кювет и опрокинулась в Жуковском районе 4 января. Автомобилистка сама обратилась за помощью в медицинское учреждение. Об этом сообщили в УГИБДД по Брянской области.ДТП произошло около половины девятого вечера на 4-м километре автодороги Брянск-Смоленск-Высокое.Предварительно, 30-летняя автомобилистка не справилась с управлением.К медикам женщина обратилась на следующий день. Посоле осмотра у нее диагностировали «сотрясение головного мозга, ушиб волосистой части головы, ссадины левого коленного сустава».– Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение, – уточняют в Госавтоинспекции.Кстати, всего в минувшие сутки – среду, 5-го – в регионе зарегистрировали три автоаварии, в которых калечились люди. Различные травмы получили четыре человека.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».