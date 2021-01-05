В поселке Локоть Брасовского района, где начали показывать сеансы в новом кинотеатре, активизировались мошенники. Те предлагают селянам онлайн-билеты, а после приобретения документов исчезают. Официальный комментарий, а заодно предупреждение, распространило учреждение культуры во вторник, 5 января.Кинотеатр в брянском райцентре заработал 1 января. А построили его в 2020-м. Появлению объекта способствовал конкурс, который провел Фонд кино России. Так, из федерального бюджета Брянская область получила 15 миллионов рублей. На эти деньги оборудовали три зала: в Локте, Новозыбкове и Дятьковском районе.Не прошло и недели, как в Брасовском районе появились мошенники. В частности, под видом представителя кинозала онлайн-билеты распространяет некая Ульяна Иванова.«Создана страница якобы от нашего кинозала! Бронирует билеты онлайн. Предупреждаем, этот человек никак с нами не связан! Не попадитесь в удочку мошенников! Наше бронирование только по телефону: 9-11-16! Онлайн бронирования и продажи билетов мы не производим», - говорится в официальном сообщении кинозала на портале «Локоть-инфо».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».