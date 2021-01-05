Память старшего лейтенанта Андрея Азарова, погибшего при исполнении служебного долга, почтили в Брянске сотрудники Росгварии. Церемония прошла на Центральном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления во вторник, 5 января.У места захоронения собрались военнослужащие и сотрудники Росгварии. Они возложили цветы.- Благодаря героям, отдавшим свои жизни во славу Отечества, сегодня мы живем в мирной стране, - отметил в своем выступлении майор Андрей Миненко. - Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.Штурман вертолетного звена старший лейтенант Азаров совершал боевой вылет на «Ми-8» 5 января 1995 года. В пять утра его вертолет подбили бандиты. Взорвавшись в воздухе, вертолет рухнул на землю. Андрей сгорел вместе со своим экипажем. Указом президента брянца посмертно наградили «Орденом Мужества». В нашем городе память бойца увековечили мемориальной доской на здании школы №2 по улице Фокина.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».