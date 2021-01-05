На площади Партизан в Советском районе Брянска начали возводить ледяную горку. Начало работ заметили горожане и опубликовали в социальных сетях снимки.Информация о начале строительства ледяной горки в центре города появилась во вторник, 5 января. Правда, о ее открытии речи пока не идет - не позволяют погодные условия (оттепель).В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Одни радуются очередной возможности развлечься. А другие сетуют, что конструкция будет традиционно платной, и не все брянцы смогут позволить себе прокат.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».