Пожилая женщина получила травмы в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Клинцы в понедельник, 4 января. Ее госпитализировали, сообщает региональная Госавтоинспекция.Автоавария случилась на улице Октябрьской около шести часов вечера.Предварительно, наезд на старушку совершил 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112. Он следовал со стороны улицы Декабристов в направлении улицы Литвинова. А пострадавшая переходила дорогу вне «зебры».- 76-летнюю горожанку увезли в больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки», - говорят в ГИБДД. - По факту происшествия полицейские проводят проверку.Кстати, всего за понедельник, 4-е, в регионе произошло три ДТП с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили три человека.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».