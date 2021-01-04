На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт уроженки Смоленска. Региональный оператор по обращению с ТКО просит помочь найти девушку, потерявшую документ.В праздничные дни в мусорном контейнере нередко оказываются дорогостоящие вещи или документы. И эти новогодние выходные – не стали исключением. Так, сегодня на сортировочной ленте среди отходов оказался загранпаспорт 26-летней Натальи Георгиевны Романенко. Его нашли сотрудники МСК, расположенном в поселке Большое Полпино. Судя по документу, девушка родом из Смоленской области:- Наверное, приехала в гости на праздники в Брянск и потеряла документ, - предположили сортировщики отходов.Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области обращается к жителям с просьбой помощь найти смоленскую гостью, чтобы вернуть ей паспорт, найденный сотрудниками мусоросортировочного комплекса.