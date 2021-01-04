В первые дни 2021 года брянские Росгвардейцы задержали 14 нарушителей. Экипажи вневедомственной охраны выезжали по сигналам тревоги около 300 раз.Задержанных граждан подозревают в мелких хищениях в торговых центрах, в повреждении чужого имущества. А также в распитии спиртных напитков в общественных местах.На охраняемых Росгвардией объектах за первые дни года не произошло ни одной кражи. Экипажи дежурят круглосуточно, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».