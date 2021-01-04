В городе Сельцо Брянской области 3 января под колеса «Киа РИО» попал 43-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.Авария произошла около четырех часов дня на улице Кирова. 23-летний автомобилист двигался в сторону улицы Промплощадка.Пешеход получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легких и перелом ребер. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».