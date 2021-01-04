За минувшие сутки коронавирусом заболели 114 жителей Брянска. Всего в областном центре зафиксировали 9581 случай заражения. Это самый большой показатель по области.Вторым по общему числу заболевших остается Брянский район. Здесь с начала пандемии подтвердили 3115 случаев ковида. За минувший день в Брянском районе выявили 41 нового заболевшего.За прошедшие сутки в регионе у 199 жителей диагностировали COVID-19. Всего на Брянщине зарегистрировали 23945 случаев опасной болезни, рассказали в оперштабе.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».